Mit Gudra und Hansen: So würdet ihr 96 bei Holstein Kiel aufstellen

Für Hannover 96 stehen die letzten drei Saisonspiele vor der Tür. Los geht's am Montagabend (18 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Das Ziel von 96 für die nächsten Begegnungen ist klar: Sich ordentlich präsentieren und in der Tabelle noch den einen oder anderen Platz gutmachen. Aktuell stehen die Roten nur auf Platz 13.

Anzeige

Im vergangenen Spiel gegen Darmstadt (1:2-Niederlage) zeigte 96 allerdings eine schwache Leistung. Das soll und darf in dieser Form nicht noch einmal passieren. In Kiel fallen mit Baris Basdas, Niklas Hult und Dominik Kaiser (alle muskuläre Probleme) gleich drei wichtige Spieler aus. Zeit, um auf die Talente zu setzen? Trainer Kenan Kocak will das in der aktuellen Situation nicht. Doch die User wünschen sich mehr Talente - mit Mick Gudra soll ein Youngster direkt in die Startelf geschickt werden.