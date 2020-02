Hannover 96: Horn und Prib angeschlagen, Weydandt fehlt weiter

In Fürth verschärften sich die 96-Probleme zunächst: Erst flog Josip Elez mit Gelb-Rot vom Platz. Dann tat sich noch Felipe weh, diesmal ist es eine schwere Zerrung in der Oberschenkelmuskulatur – Verletzung Nummer 21 in den siebeneinhalb 96-Jahren des Brasilianers.

Mittwoch hatte Franke keine Probleme

Größe und Kopfballstärke, die Hannover durch den Doppelausfall verloren geht, könnte Franke (1,93 Meter) durchaus auffangen. Fakt ist aber auch: Wegen Problemen am Außenband im Knie fehlt er 96 seit Ende November. Vor knapp zwei Wochen gegen Wiesbaden sollte er eigentlich seine Rückkehr feiern – und fiel kurzfristig aus, als er beim Warmmachen neuen Schmerz an der alten Stelle spürte. Ob diesmal alles hält? Beim Training am Mittwoch zog Franke schon voll mit, schonte sich in keinem Zweikampf. Er lief rund, hatte keine Probleme.

Es wäre so wichtig, dass es was wird mit der Blitzheilung fürs HSV-Duell. Denn 96 hat aktuell mit Waldemar Anton nur einen einzigen Innenverteidiger zur Verfügung.