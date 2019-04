Heldt-Nachfolger soll zur 96-Philosophie passen - Entscheidung wohl erst "Mitte Mai" 

Kevin Akpoguma (im Team seit 2019): Vertrag läuft am Saisonende aus (ausgeliehen) ©

Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, das weiß auch Kind. „Das ist ein hehrer Anspruch und Versuch, inwieweit das realistisch ist, wird man sehen.“ Denn das Geschäft ist schnelllebig und kaum berechenbar. „Im Laufe der Saison werden Entscheidungen immer unter Druck getroffen.“ Diese Last will Kind minimieren. „Wir lassen uns diesmal Zeit“, sagt er, der Heldt-Nachfolger soll intensiv gescoutet und durchleuchtet werden. „Wir sprechen mit den Leuten, sie können uns ihre Vorstellungen präsentieren.“

Das Ziel für den Heldt-Nachfolger wird ein paar Nummern kleiner sein als Europa. Die möglichst sofortige Rückkehr in die Bundesliga strebt der 96-Chef an. Martin Kind plant „den Neuanfang, wir wollen das Paket Bundesliga-Fußball neu strukturieren“, erklärt der 74-Jährige die Vorgabe: „Wir legen die 96-Philosophie fest und suchen danach die Leute aus.“

Kandidatenliste ist lang

Namen werden viele gehandelt. „Die Berater machen unglaublichen Druck“, berichtet Kind. „Wenn sie einen Kandidaten haben, fassen sie ausdauernd nach.“ Im Gespräch sind auch Manager, „die in den letzten Jahren in der Bundesliga tätig waren. Es gibt auch Kandidaten, die gültige Verträge haben.“ Markus Krösche ist einer davon. Der 38-Jährige, in Hannover geboren, ist bei Zweitligist Paderborn bis 2022 gebunden. „Wir beschäftigen uns mit ihm“, bestätigt Kind das 96-Interesse.

Auch mit Dietmar Beiersdorfer befasst sich 96, der 55-jährige ehemalige HSV-Vorstand bringt mehr Führungserfahrung mit. Der Ex-Leverkusener Jonas Boldt ist ebenso in der Verlosung. Noch kein Thema ist Gladbach-Trainer Dieter Hecking, das könnte sich erst in den nächsten Jahren ändern. Auch Ex-Werder- und Wolfsburg-Manager Klaus Allofs spielt keine Rolle in den 96-Überlegungen, der Ex-Schalker Christian Heidel ebenfalls nicht.