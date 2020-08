Jetzt live: Hannover 96 empfängt den HSC zum Stadtderby

17 Trainingseinheiten in 19 Tagen, vor vier Tagen der erste Covid-19-Test, am Freitag der zweite, zwei negative Corona-Tests – der HSC Hannover ist bereit für den heutigen Test in der HDI-Arena gegen Hannover 96 (12 Uhr). „Wir reisen mit großem Respekt, aber mit noch mehr Vorfreude an“, so Martin Polomka, Coach des Regionalligisten. „Man hat hier das Ziel, hinter 96 die Nummer zwei zu sein, und irgendwo ist man da auch stolz, dass sie uns gefragt haben.“ Dafür greift der HSC tief in die Tasche, bezahlt die Corona-Tests von 19 Spielern und acht Funktionären selbst. Hier gibt´s das Testspiel im Livestream.