Hygienekonzept genehmigt: 96 startet gegen KSC vor 500 Zuschauern in die Saison

Der Anpfiff für die Saison 2020/21 erfolgt für Hannover 96 am Samstag, 19. September, um 13 Uhr. Zu Gast in der HDI-Arena wird dann der Karlsruher SC sein - und 500 Zuschauer. Wie die Roten am Donnerstagmittag bekanntgegeben haben, hat die Region Hannover als zuständige Behörde das Hygiene- und Sicherheitskonzept des Vereins genehmigt.

Großveranstaltungen mit 1000 oder mehr Personen sind in Niedersachsen noch bis mindestens 31. Oktober verboten, Sportveranstaltungen mit bis zu 500 Zuschauern hingegen unter Auflagen möglich. 96 hat sich intensiv mit dieser Möglichkeit beschäftigt und macht nun davon Gebrauch. Besetzt werden die Plätze jedoch ausschließlich von Sponsoren, also auf der Osttribüne. Einen gewöhnlichen Ticketverkauf gibt es nicht.