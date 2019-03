Hannover 96: IG ProVerein verzichtet auf Nutzung der Mitgliederdaten

Nach einem langen Streit um die Herausgabe der vollständigen Mitgliederliste von Hannover hat der Vorstand des e.V. am Mittwochnachmittag bekanntgegeben, dass er die Liste herausgibt. Nun will IG ProVerein 1896 auf die Nutzung der Mitgliederdaten verzichten. In einer Pressemitteilung am Freitagmorgen gab die Interessengemeinschaft bekannt, dass die Liste bereits durch Treuhänder vernichtet worden sei.