Ihlas Bebou und Niclas Füllkrug: 18 Millionen Euro hat Hannover 96 schon

Die Entscheidungsfindung kann schnell gehen, muss aber nicht – so lange leidet 96 unter einem Management-Vakuum, obwohl Jan Schlaudraff in neuer Macherfunktion durchaus ansprechbar ist für Berater und andere Klubs. Bisher gibt es aber keine offiziellen Kontakte – das ist unglücklich, weil 96 schnell Transfererlöse klarmachen muss. Die Deutsche Fußball-Liga hat die Lizenz für 2. (und 1.) Liga nur unter „Bedingungen“ erteilt, zusammengenommen leidet 96 unter einer gewaltigen 35-Millionen-Lücke.

Verkaufsverbot für Waldemar Anton

Haraguchi gilt als ungewisser Kandidat bei seinem Ex-Klub Hertha, die festgeschriebene Ablöse von acht Millionen wird allerdings bei weitem nicht zu erzielen sein. Bleibt Waldemar Anton, der nach Aussage seines Beraters nicht mit 96 in die 2. Liga will, aber dummerweise einen Vertrag dafür hat – in diesem Fall hat Kind ein Verkaufsverbot empfohlen, das Juwel soll nicht verschleudert werden. Zur Not geht der 96-Profiboss wohl lieber wieder an seinen Kellertresor, um die DFL und ihre Lizenzwächter zufriedenzustellen.