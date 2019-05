Überraschende Wende! Wechsel von 96-Flitzer Bebou nach Gladbach ist geplatzt

Es schien nur eine Frage der Zeit gewesen zu sein, bis der Transfer von Ihlas Bebou zu Borussia Mönchengladbach vermeldet wird. Nun kam jedoch die überraschende Wende. Nach Informationen des SPORT BUZZER ist der Wechsel zu den "Fohlen" geplatzt. Zwar hatten die Gladbacher ernsthaft Interesse an einer Verpflichtung des 25-jährigen Flügelstürmers - doch Bebou scheint anderweitig zu planen.

Nach Informationen der Bild will die TSG 1899 Hoffenheim Bebou verpflichten - demnach soll der Transfer noch in dieser Woche unter Dach und Fach gebracht werden. Bebou hat in seinem bis 2021 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel von zehn Millionen Euro verankert. Dass diese bei einem 96-Abstieg gezogen wird, war bereits klar.