Bleibt Dabrowski bei den Profis, trainiert Lars Fuchs die 96-Reserve?

Vor elfeinhalb Jahren lief Lars Fuchs erstmals für Hannover 96 auf. Der Mittelstürmer entwickelte sich im Talenteteam, wurde Kapitän der Reserve, aber nie Profi. Jetzt ist der 39-Jährige als Trainer zurück bei der U23. Nach der Beförderung von Christoph Dabrowski wechselte Fuchs aus der U17 in die Regionalliga und übernahm zusammen mit Ex-Profi Christian Schulz als Interimscoach. Nach dem Erreichen der Aufstiegsrunde würde er gerne bleiben – und sieht einen großen Kommunikationsvorteil bei 96. Anzeige Fuchs begann in Hannover 2018 als Co-Trainer von Dabrowski, blieb bis Sommer 2020 an seiner Seite. Vor anderthalb Jahren übernahm er die U17 der Talenteschmiede, der Austausch mit Dabrowski blieb aber eng. Da war der Aushilfsjob nach der Zweitligabeförderung seines Förderers fast logisch. Für Fuchs könnte es auch langfristig der nächste Schritt in der Trainerlaufbahn sein. „Ich will immer weitergehen“, sagt der 39-Jährige. „Fußball ist mein Leben, auch als Trainer.“

Bilder vom Spiel der Regionalliga Nord zwischen Hannover 96 II und Werder Bremen II Die Spieler von 96 II schwören sich auf die Partie gegen den Werder-Nachwuchs ein. ©

Deshalb habe er „keine Sekunde“ überlegen müssen, als ihm der Interimsjob angeboten wurde. „Die Idee, dass ich das irgendwann mal übernehmen könnte, wenn Dabro etwas anderes machen will, ist nicht ganz neu. Ich bin sehr dankbar für die Chance!“ Er sei schließlich erst seit fünfeinhalb Jahren Trainer. „Dass es schon früher als erwartet so hoch geht, freut mich einfach.“ "Will auf dem Platz Spaß haben wie damals als Spieler" In der U23 sei es eine vergleichbare, aber doch andere Herausforderung. „Das sind Männer, die das als Beruf sehen. Die fordern auch schon mal mehr ein von dir als Trainer, aber es ist auch noch mehr Energie auf dem Platz“, sagt Fuchs. Aber genau die will er auch sehen. „Ich will auf dem Platz Spaß haben wie damals als Spieler. Das will ich den Jungs vermitteln: Dass sie Power auf den Platz bringen, aber auch mit Spaß dabei sind.“ Wie lange genau er jetzt bei der U23 bleibt, ist noch nicht fix. Sehr wahrscheinlich aber, dass das neue Duo auch dann an der Außenlinie steht, wenn es nach der Winterpause in der Regionalliga weitergeht: Dabrowski winkt bei den Profis ein Anschlussvertrag, und auch wenn es bisher für Fuchs und Schulz nicht ganz nach Plan lief (eine Niederlage, ein Remis) hat sich die Reserve für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Den Aufstieg fasst 96 deshalb nicht ins Auge. Das Team geht mit den wenigsten erspielten Punkten (5) in die Runde der besten zehn Teams. Das Ziel einer U23 sei zudem in erster Linie, „die Jungs zu verbessern und weiterzuentwickeln“, findet Fuchs. Das gehe ohne Abstiegsdruck aber besser, „außerdem spielen wir so gegen bessere Gegner“.