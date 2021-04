183 Tage später: 96-Reserve kehrt mit 6:2-Testspielsieg gegen Hildesheim zurück

Das letzte Pflichtspiel in der Regionalliga Nord hatte die 96-Reserve vor 183 Tagen am 16. Oktober gegen den TSV Havelse absolviert (0:2). Entsprechend motiviert waren die mit neun bereits zum Ende des vergangenen Jahres aufgerückten A-Junioren angetreten Gastgeber. "Die Jungs waren heiß, dass sie wieder spielen konnten. Das haben sie mit den sechs Toren eindrucksvoll bewiesen", sagte Dabrowski zufrieden.

Oppie verwandelt zwei Freistöße direkt

Die Spielfreude ließen allerdings auch die Hildesheimer nach einer ähnlich langen Pause erkennen. Gefährlicher waren aber von Beginn an die Roten. So nutzte Lawrence Ennali in der 7. Minute eine flache Hereingabe von der rechten Seite zur Führung.

Nach einer halben Stunde folgte dann der große Auftritt des 18-jährigen Linksfuß Louis Oppie: Einer der besagten ein halbes Jahr früher als geplant aufgerückten A-Junioren verwandelte in der 30. und 36. Minute zwei Freistöße direkt zum 2:0 und 3:0. Mitte des zweiten Drittels verkürzte Steffen Suckel zum 1:3 (45.).

Norderstedt und HSV-Reserve die nächsten Gegner

Im Anschluss stellte Angreifer Thilo Töpken seine Abschlussqualität unter Beweis, legte einen Dreierpack nach (59., 69., 90.). Unterbrochen nur durch das 2:5 durch einen Distanzschuss in den Knick durch Yusuf-Islam Akdas (71.).

"Wichtig war", sagte Dabrowski hinterher, "dass wir gespielt haben und dass sich keiner verletzt hat. Die Jungs haben das alle ordentlich genutzt." Weiter geht es für die 96-Reserve bereits am Samstag, 24. April (15 Uhr) mit einem weiteren Testspiel im Eilenriedestadion gegen Eintracht Norderstedt. Und am 1. Mai (16 Uhr) ist der Hamburger SV II in Hannover zu Gast.