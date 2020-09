2:1! 96-Reserve feiert Regionalliga-Traumstart gegen Atlas Delmenhorst

Endlich rollt der Ball wieder in der Regionalliga: Die 96-Reserve eröffnete am Freitagabend die neue Saison gegen Aufsteiger Atlas Delmenhorst – und startete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg.

Delmenhorst war in der ersten Halbzeit klar besser. In der 6. Minute prüfte der ganz starke Samuel Adeniran mit einem Distanzschuss Marlon Sündermann. 96 hatte durch Daniel Eidtner eine dicke Doppelchance (16.). Sein Schüsse wurden aber jeweils vor der Linie geblockt.

Sündermann patzt beim 0:1

Dann war aber nur noch Atlas am Drücker. Die dickste Chance hatte Marek Janssen in der 28. Minute: 96-Torwart Sündermann rauschte nach einem langen Pass am Sechzehner am Ball vorbei, Janssen schoss aufs leere Tor, kurz vor der Linie konnte der starke Pascal Schmedemann den Ball aber noch zur Ecke grätschen.

In der 37. Minute dann aber die verdiente Gäste-Führung – mit Hilfe von Sündermann. Ein Schuss ließ der Keeper nach vorn abprallen, im anschließenden Getümmel stocherte Dimitrios Ferfelis den Ball im Liegen über die Linie.