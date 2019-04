Rassismus-Vorfall bei U23-Spiel: Lübeck widerspricht Hannover 96 – teilweise

Tarnat: "Solche Beleidigungen haben beim Fußball und in unserer Gesellschaft nichts verloren“

Tarnat ist auch Tage nach dem Skandalspiel angefressen. „Wir sind total bestürzt und entrüstet, dass so etwas heutzutage noch passiert. Solche Beleidigungen haben beim Fußball und in unserer Gesellschaft nichts verloren“, sagt der 96-Nachwuchschef. „Ich habe nach dem Spiel gesehen, dass Chris Tränen in den Augen hatte, dass er geweint hat. Ich habe erst gedacht, er sei enttäuscht wegen des späten Ausgleichs. Dann hat er mir von den Beleidigungen erzählt. Der Junge ist 18 Jahre alt und war total mitgenommen.“

Es sei eine Grenze überschritten worden, „deshalb haben wir das beim Verband angezeigt“. Tarnat betont, dass er weder dem VfB Lübeck noch dem Gros der Fans einen Vorwurf mache: „Wir scheren da nicht alle Fans von Lübeck über einen Kamm. Das war nur ein Teil.“ Einer, mit dem sich jetzt der NFV beschäftigen muss.