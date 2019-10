Hannover 96 im Statistik-Check: Punktegarant Ducksch, Zweikampfspezialist Franke

Glaubt man der Statistik, dürfte Hannover 96 im Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) in der HDI-Arena mal wieder leer ausgehen. In der Heimtabelle tragen sie die rote Laterne, auswärts sind sie hingegen stark: Drei Siege in fünf Spielen konnten die Roten verbuchen. Ein schlechtes Omen für Sonntag?

Ducksch an mehr als jedem zweiten Tor beteiligt

Nicht, wenn Marvin Ducksch dabei ist. Der 25-Jährige ist Hannovers Punktegarant: An sieben der zehn 96-Tore war der Mittelstürmer beteiligt (Tore + Assist). Erst mit einigem Abstand folgen Cedric Teuchert (3), Hendrik Weydandt (2) und Marc Stendera (2). Damit trägt Ducksch bisher ligaweit die Bronze-Medaille unter den Vorlagengebern (4).