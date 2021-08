Hannover 96: In der Kampfliga geht’s eben nicht mit Schönspielerei

Auch 96-Trainer Jan Zimmermann weiß, „die Liga ist eng, man kann keinen Ausgang vorhersagen“. Das würden ihm auch alle Trainerkollegen bestätigen. Das dokumentieren aber auch die Tipprunden. Wer hat schon das 4:1 von Regensburg gegen Schalke geahnt. Oder in der Vorwoche das 1:4 von Werder gegen Paderborn. Das 0:3 von 96 gegen Rostock passt in das Schema. Der HSV gleicht nach dem 2:2 gegen Darmstadt sogar schon wieder einem Pulverfass.

In der Kampfliga geht’s eben nicht mit Schönspielerei

Zimmermanns Bedienungsanleitung für die 2. Liga: „Man muss 90 Minuten plus Nachspielzeit hart arbeiten, Standards verteidigen und für sich nutzen.“ Der 96-Trainer glaubt auch nicht, „dass es in der Liga eine Mannschaft gibt, die mit Hurrafußball durchmarschiert, wir werden das auch nicht sein“.

In Hannover sollten sie das langsam begriffen haben, schließlich ist es die dritte Zweitligasaison in Folge. Auf Schalke und in Bremen lernen sie das gerade schmerzhaft kennen. „Die Fans sind enttäuscht, und das zu Recht“, gibt Schalkes Torjäger Simon Terodde zu. Regensburg hat einen Spielerhaushalt von nicht mal 7 Millionen Euro. Der von Schalke ist drei- bis viermal so hoch.

In der Kampfliga geht’s eben nicht mit Schönspielerei. Für den 96-Coach bedeutet das: „Wir wollen ins Rollen kommen, aber das heißt, jede Woche hart zu arbeiten.“ Scheinbar überlegene individuelle Klasse spielt nur eine untergeordnete Rolle. Wichtiger sind Laufbereitschaft und Einsatzwille.

Nach den Niederlagen gegen Rostock und in Dresden (0:2) beklagte Zimmermann, seine Mannschaft habe es „weniger gewollt“. Beim 1:0-Sieg gegen Heidenheim brachte 96 die Grundtugenden auf den Platz. Julian Börner hatte sogar zwei Chancen auf das erste Kopfballtor nach einem Eckball. Zimmermann sagt, seine Mannschaften wären immer stark bei Standards gewesen. Bei 96 fehlt’s daran noch.