96-Boss Kind spricht mit Dabrowski - aber nicht über den Vertrag

Und für 96-Chef Martin Kind „wird der Sieg gegen den HSV nur werthaltig, wenn wir auch in Ingolstadt gewinnen.“ Morgen soll schließlich der zweite Dreier in Folge gelingen, was 96 erst einmal in dieser Saison gelang. Dem Heim-1:0 gegen den anderen Hamburger Verein, St. Pauli, folgte das 3:0 in Kiel.

Der U23-Trainer will die Aufstiegschance nutzen, sagt aber, dass ihn das nicht weiter beschäftige. Sein Thema sei es, die Mannschaft in Form zu bekommen. „Die brauche ich auch, sie muss den Weg mitgehen.“ Dabrowski sagt, er spüre, „dass da eine gute Basis ist. Die Jungs haben Blut geleckt.“

Dabrowski könnte sich damit schon nah an einen längeren Vertrag heransiegen. Bisher hat er nur noch das Trainerpatent für die letzten beiden Partien des Jahres. Gelänge ihm ein Dreier in Ingolstadt und dann noch mindestens ein Unentschieden gegen Bremen, darf er vermutlich bis zum Saisonende bleiben. „Dann hätte er einen deutlichen Nachweis erbracht“, sagt 96-Chef Martin Kind. In den Tagen zwischen HSV- und Ingolstadt-Spiel hat Kind mit Dabrowski gesprochen, aber nicht über den Vertrag. „Die volle Konzentration gilt Ingolstadt.“

Seinen Arbeitsstil beschreibt er so: „Ich bin immer voll drin und nah dran an der Mannschaft, ich lebe das mit Haut und Haaren.“ Am Ende gehe es „um Kommunikation, Vertrauen und klare Aufgaben, die ich einfordere“. Er versuche zudem, „Verantwortung zu übertragen, damit jeder ein Teil des Ganzen ist.“ Er messe „diejenigen dann auch an den Ergebnissen. Die 96-Spieler bezeichnet er als „wissbegierig und dankbar, dass sie eine klare Struktur bekommen“. Im Umkehrschluss heißt das, dass diese klare Linie bei Zimmermann fehlte.

„Wir dürfen nicht lockerlassen“

Dabrowski will in der sportlichen Krise „keine wilden Sachen machen, es wird keine ständigen Systemwechsel geben“. Grundsätzlich spielt er „gern mit einer Viererkette, was darüber hinaus passiert, ist variabel“. Das komme auf den jeweiligen Gegner an. Die 4-3-3-Ausrichtung vom HSV-Spiel wird der 43-Jährige beibehalten, aber offensiver ausrichten als gegen den HSV. Die fußballerische Weiterentwicklung stellt der Ex-Profi hinten an.

„Wir dürfen nicht lockerlassen“, verlangt Dabrowski. „Es geht jetzt vor allem um Punkte.“ Daran wird er dann ja auch gemessen.