96 hat die "Qual der Wahl": Müssen Ochs und Kaiser Platz machen für Kerk und Ernst?

Eigentlich hätte er gar nicht spielen sollen. Nur weil Sebastian Kerk Magenprobleme bekam, rutschte Philipp Ochs in die Mannschaft, die den Hamburger SV besiegte. Vielleicht war das eine glückliche Fügung für den 96-Trainer. Denn Ochs stopfte mit leidenschaftlicher Defensivarbeit im Mittelfeld die Löcher besser, als es der eher offensiv ausgerichtete Kerk getan hätte.

„Ochs hat die Laufwege der HSV-Spieler gut aufgenommen“, lobt Sportchef Marcus Mann, „er ist taktisch gut ausgebildet.“ Hoffenheimer Wertarbeit halt. Dabei war es das erste Pflichtspiel von Beginn an seit dem Erstrundenpokalspiel vor vier Monaten. In Norderstedt (4:0) spielte Ochs im zentralen offensiven Mittelfeld. „Er hat in einer Drucksituation einen super Job gemacht“, meint Christoph Dabrowski „Ochsi war voll für die Mannschaft da.“