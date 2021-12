Kommentar: So wird Hannover 96 zwar nicht Weltmeister, aber ...

Ein paar Zahlenspiele vor dem Spiel. 96 hat nur elf Tore geschossen und damit 17 Punkte geholt. Italien hat bei der WM 1982 in den drei Vorrundenspielen zwei Tore geschossen – und ist am Ende Weltmeister geworden.

Es gibt zurzeit nur eine Mannschaft, die in der 2. Liga weniger Tore geschossen hat als 96: Das ist der Gegner vom Samstag, der FC Ingolstadt. Ingolstadt hat mit seinen zehn Toren zehn Punkte weniger als 96 geholt. Wenig überraschend, dass man damit Letzter ist.

Um nicht abzusteigen, braucht man am Saisonende 40 Punkte, so die Fußballer-Faustformel. Wie Ingolstadt die holen will, ist uns ein Rätsel. Die spannende Rechenaufgabe: Wie viele Trainerwechsel sind dafür noch nötig?

Wenn die Stürmer jetzt auch noch das Tor finden

Bei 96 soll der erste Trainertausch in dieser Saison auch der letzte gewesen sein. 20 Punkte nach der Hinrunde würden ja passen – mehr geht jetzt auch nicht. In der Rückrunde kann sich 96 dann Stück für Stück nach oben arbeiten. Gehen wir mal von einem 1:0-Sieg in Ingolstadt aus. Nach der 96-Minimalrechnung reichen dann schon weitere zwölf Tore, um die 40 Punkte zu erreichen.

Nicht auszudenken, wo die Reise noch hingeht, sollte Trainer Christoph Dabrowski Stürmern wie Lukas Hinterseer oder Hendrik Weydandt auch noch erklären können, wo genau das Tor steht.