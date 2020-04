Nächsten Schritt gemacht: 96-Abwehrkante Marcel Franke ist zurück auf dem Platz

Marcel Franke hat bisher als einziger Profi von Hannover96 ein öffentliches Interview gegeben. Der 27-Jährige hatte mit der Quarantäne auch nichts zu tun, Franke steckte in der Reha wegen Problemen am Außenband. „Es war ein Hin und Her“, sagte er. Franke hatte es sogar wieder bis in die Startelf gegen Wiesbaden geschafft. Aber er überstand das Aufwärmen nicht und musste – wie John Guidetti – beim 2:2 verletzt zuschauen.

Seitdem ist Franke in der Reha, die Teilnahme am Dienstag am Gruppentraining war ein großer nächster Schritt für den Verteidiger.