Vertrag aufgelöst: 96 und Baris Basdas gehen ab sofort getrennte Wege

Basdas kam in der 2. Bundesliga 17-mal zum Einsatz und erzielte ein Tor - das entscheidende beim 1:0-Auswärtssieg in Hamburg. Dazu kommt ein 22-Minuten-Auftritt im DFB-Pokal gegen Werder Bremen (0:3). Schlimm: Während seiner kurzen Zeit in Hannover verlor Basdas seinen Vater, der an einer Covid-19-Infektion verstarb.

Seinen letzten Auftritt für 96 hatte der beinharte 1,88-Meter-Hüne im Testspiel bei Arminia Bielefeld. Schon da war klar, dass er es unter dem neuen Trainer Jan Zimmermann sehr, sehr schwer haben würde. Im internen Ranking auf der Innenverteidigerposition war Talent Marc Lamti bereits an Basdas vorbeigezogen.

Simon Falette und Marcel Franke sind in der Abwehrzentrale aktuell gesetzt, Julian Börner soll noch aus Sheffield kommen. Da war kein Platz mehr, das wurde Basdas gegenüber auch kommuniziert. Die Entscheidung zur Trennung soll allerdings nicht ausschließlich sportliche Gründe haben, Basdas habe sich nicht integrieren können, heißt es intern.