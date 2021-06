Torgefährlicher Elez-Ersatz: Julian Börner für 96 aber nicht ablösefrei zu haben

Nein, richtig musikalisch scheint Julian Börner nicht zu sein. In einem Video ist der Verteidiger zu sehen und zu hören, wie er sein Antrittsständchen bei Sheffield Wednesday sang. Eine schräge Nummer. Das konnten die Fans des englischen Klubs besser. Sie dichteten ihm ein Lied, wie sie es gerne tun für harte Kerle, die in ihrer Abwehr den Mann stehen sollen. Nun ist Börner nach zwei Jahren in der zweiten englischen Liga ein Kandidat für Hannover 96. Ablösefrei wäre der 30-Jährige aber nicht.

Anzeige

Börners Lebensmittelpunkt befindet sich nur 100 Kilometer entfernt von Hannover. Ehefrau Kristina und die Kinder Emil und Emma leben in Bielefeld. Auf der Alm, da war mal was. Ein 6:0 gegen Braunschweig, das 96 zurück in die Bundesliga hievte. Börner war an dem Jubeltag beteiligt, wuchtete das 2:0 ins Tor. Danach ließ sich Braunschweig abschießen – und in der HDI-Arena wurde gleichzeitig gesungen, wie nach den internationalen Feiertagen in der Europa League nicht mehr. Börner war an jenem 14. Mai 2016 der Kapitän der Bielefelder Heldenmannschaft.