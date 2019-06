Hannover 96: Innenverteidiger Felipe steht vor Wechsel nach Dubai

Lange war die Zukunft von Felipe bei den "Roten" unklar. Jetzt soll sich der Brasilianer nach Informationen der "Bild" gegen Hannover 96 entschieden haben und nach Dubai wechseln. Demnach soll sein Berater Thomas Solomon bereits einen Dreijahresvertrag mit Al-Nasr abgeschlossen haben. Felipe selbst fliegt wohl erst in den nächsten Tagen in die Vereinigten Arabischen Emirate. Zuletzt hatte der Innenverteidiger zwei Vertragsangebote des Zweitligisten abgelehnt.

Hannover 96: Beckenbauer-Debüt bei Volksfest im ersten Test in Mellendorf

96-Trainer Mirko Slomka hatte sich vor Kurzem noch für den Verbleib des 32-Jährigen ausgesprochen. „Ich würde mir wünschen, dass wir ihn überzeugen, dass er hier bleibt. Ich glaube, dass er sich hier wohlfühlt“, so der Coach. Ein Wusch, der wohl nicht in Erfüllung geht.

Sieben Jahre und 62 Pflichtspiele für 96

Felipe stand insgesamt sieben Jahre für 96 auf dem Platz. 2012 holten ihn die „Roten“ unter Slomka für 2,5 Millionen Euro von Standard Lüttich an die Leine. In den sieben Jahren machte der verletzungsanfällige Brasilianer aber insgesamt nur 62 Pflichtspiele für den Verein. Im letzten Spiel der vergangenen Bundesliga-Saison zog sich der Abwehrspieler einen Mittelfußbruch zu. Bei seiner vorläufigen Rückkehr auf das 96-Trainingsgelände am vergangenen Mittwoch drehte der Abwehrspieler zunächst abseits der Mannschaft Laufrunden.