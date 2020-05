Was machen mit Felipe? Die 96-Fans haben eine ziemlich klare Meinung

Wie soll Hannover 96 in der Personalie Felipe vorgehen? Diese Frage hat der SPORT BUZZER seinen Usern gestellt. Hintergrund: Der brasilianische Innenverteidiger steht den Roten auch im ersten Spiel nach der Corona-Zwangspause aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung. Wenn 96 am Samstag (13 Uhr) an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück gastiert, wird der 33-Jährige fehlen. Einmal mehr fehlen, die Verletzungsliste ist um einen Eintrag reicher...

Vor der aktuellen Saison hat Hannover 96 den Vertrag mit dem Innenverteidiger für zwei Jahre verlängert, der Kontrakt endet im Juni 2021. In diesem Sommer könnte den Roten allerdings ein großer Umbruch bevorstehen, angesichts zwölf auslaufender Verträge und der Tatsache, dass wohl alle Vereine in der Corona-Pandemie den Gürtel enger schnallen müssen.

Mehr als die Hälfte der User, die an der Umfrage teilgenommen haben, wünscht sich eine Auflösung des Vertrags (54,0 Prozent). Ein Viertel (25,9 Prozent) will Felipe noch eine Chance geben und die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 abwarten. Dass Coach Kenan Kocak den Brasilianer in die Spur kriegt, glauben nur 20,1 Prozent der Teilnehmer am Voting.

Gefragt haben wir auch noch nach einer Einordnung der bisherigen Zeit des Innenverteidigers bei 96 - in Schulnoten: Eine 4 gab es von 32,9 Prozent der User, gefolgt von einer 3 (27,5 Prozent) und 5 (23,9 Prozent). Gut geht anders. Apropos: Eine 2 gab es von 6,0 Prozent, eine 1 von 2,4 Prozent - und eine 6 von 7,3 Prozent.