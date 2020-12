Rückkehr als Kapitän: Timo Hübers verleiht der 96-Defensive wieder Stabilität

Sehr wahrscheinlich beflügelte es ihn auch, als Kapitän die Kollegen anführen zu dürfen. Eine Belohnung Kocaks und eine Betonung seiner Bedeutung, obwohl Hübers erst 25 Pflichtspiele als Profi für 96 gemacht hat in 1. und 2. Bundesliga und im Pokal. Der Coach gab Hübers die Binde als Ersatz für den gesperrt fehlenden Dominik Kaiser. Es hätten auch Hendrik Weydandt, Michael Esser oder Genki Haraguchi werden können.

Das Zeichen ist jedoch klar: Hübers spielt schon lange im Verein. 2008 kam er aus Diekholzen in der Nähe von Hildesheim zu 96. Nur für ein Jahr war er zwischendurch mal beim 1. FC Köln angestellt. Hübers identifiziert sich mit 96 – er soll den zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängern und auch die Mannschaft repräsentieren.

Doch so etwas geht gemeinhin nur über Leistung – und die bringt Hübers. Vor allem auch das Zusammenspiel mit Marcel Franke in der Abwehrzentrale passte gestern. „Individuell und in der Gruppe haben sie das sehr gut gemacht“, fand Kocak. „Sie haben sich gemeinsam gegenseitig abgesichert, sie hatten permanente Kommunikation“, sagte Kocak. „Das war sehr erfreulich von beiden.“

Franke und Hübers haben die Lufthoheit

Da haben sich zwei gefunden, die weitere Einsätze verdient haben. Wenn Kocak hofft, „ein Gerüst auf die Beine stellen zu können“, dann bilden Hübers und Franke die Säulen in der Abwehrzentrale. Bochums Trainer Thomas Reis musste zu recht feststellen: „Wir hatten, wenn überhaupt, nur eine Chance.“ Was auch an der konsequenten Arbeit des Duos Hübers/Franke lag. Sie ließen nichts zu und hatten meist auch die Lufthoheit.

Käpt’n Hübers durfte dann auch den Erfolg bewerten. „Wir hatten die klareren Torchancen, haben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen: ein hochverdienter 2:0-Sieg.“ Das ist unzweifelhaft. „Ich glaube, wir hätten heute auch fünf oder sechs Tore schießen können und haben kaum was zugelassen.“