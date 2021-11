Hohes Ansehen: Jetzt kriegt Krajnc auch seinen Platz in der 96-Innenverteidigung

Mit Börner hatte Krajnc beim 3:0 in Kiel ordentlich verteidigt. „Da gab’s die Frage, ob wir ihn überhaupt noch mal rausnehmen können“, verrät Mann. 96 entschied sich für die Rückkehr des Kapitäns Franke. Krajnc sagte seinerzeit, er sei geduldig und habe mit der Ersatzbank „keine Probleme“.

Nun geht es dem Slowenen so wie jedem Fußballer: Am Samstag spielt 96 bei seinem Ex-Klub, da will er unbedingt auflaufen. Krajnc war auch in diesem Sommer Wunschspieler der Fortuna. Aber 96 gewann das Wettrennen um den früheren Verteidiger von Frosinone. „Hannover hat sich einfach mehr bemüht“, sagte Krajnc.

Überragend im internen Test gegen die U23

Der 27-Jährige überragte vergangene Woche in einem internen Test gegen die U 23. Krajnc war der stärkste Verteidiger auf dem Platz. Torgefährlich ist er außerdem, wie er regelmäßig bei Abschlussübungen zeigt. Verständlich, dass Trainer Jan Zimmermann vergangene Woche meinte, es tue ihm leid, dass er Krajnc nicht von Anfang an bringen könne. Dieses Pro­blem hat sich durch die Börner-Verletzung nun erledigt.

Börner lässt sich derweil in Hannover konservativ behandeln. Torwart Ron-Robert Zieler, den es schlimmer erwischt hatte, hatte sich von Sportarztguru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (79) untersuchen und behandeln lassen. Am Rückkehrtermin Zielers ändert dies wohl nichts. Das Jahr 2021 ist für den Torwart gelaufen.