Hannover 96 testet Mamadou Kone – Slomka: "Hat eine gute Ausbildung genossen"

Eine Woche nach dem Ende der Transferfrist testet Hannover 96 den vertragslosen Abwehrspieler Mamadou Kone aus Mali. Der 22-Jährige absolviert am Montag und bei den beiden Einheiten am Dienstag ein Probetraining bei den "Roten". In Mali war Kone für den in Bamako beheimateten Hauptstadtklub AS Onze Créateurs de Niaréla am Ball.