"Aktuell läuft es": Arbeitet sich 96-Innenverteidiger Marcel Franke direkt in die Startelf?

Auch für die Profis wird die Stille im Stadion eine Umstellung – in Sachen Motivation, aber auch für die Kommunikation. Wie bei Hobbyfußballern gilt auch in der Topliga: Ein kleines Gespräch mit dem Gegenspieler geht (fast) immer – und da gibt es manchmal nicht nur supernette Worte. „Man muss schon genau aufpassen, was man sagt“, bestätigt Marcel Franke (27) und lacht.

Auch die Kommunikation innerhalb des Teams, mit Trainern und Mitspielern, dürfte sich verändern: „Wenn das Stadion voll ist, muss man genau zuhören und hoffen, dass man was versteht. Jetzt ist das eine komplett andere Situation“ – aber eine, auf die sich Franke ungemein freut. Daran ändert die Woche Verspätung nichts. „Wir sind heiß darauf, dann in der nächsten Woche wieder zu spielen“, sagt der Verteidiger. Aber: „Die Fans werden auf jeden Fall fehlen.“

Gut möglich, dass Franke beim 96-Neustart in Osnabrück in der Startelf steht. Am Sonntag geht es aber zunächst einmal mit dem Team in die einwöchige Hotelquarantäne. Für Franke ist es die erste dieser Art – denn während die Kollegen wegen zwei positiver Fälle (Timo Hübers, Jannes Horn) vor Wochen schon vom Gesundheitsamt für zwei Wochen in häusliche Quarantäne geschickt worden waren, durfte Franke sich frei bewegen – wegen der Reha hatte er zuvor keinen Kontakt zu den Mitspielern gehabt.

Der Verteidiger: „Für mich war sehr gut und auch wichtig, dass ich die Zeit nutzen konnte, um zu arbeiten. Die Jungs gehen jetzt in die dritte Woche Quarantäne, ich in die erste – ich bin, glaube ich, nicht so schlecht weggekommen.“ Jetzt muss nur die Kommunikation noch stimmen.