Problemzone Gehalt: Falette ist und bleibt Favorit für die 96-Abwehr

Falette spielt in Frankfurt keine Rolle, gehörte beim 1:1 gegen Bielefeld nicht einmal zum Kader. Falette will weg – Vereine gibt es genug, die den 1,85-Meter-Mann nehmen würden. Anderlecht soll interessiert sein.

Michael Esser – Note 3: Seine lauten Ansagen hallen wegen der Mini-Atmosphäre im Corona-Stadion umso lauter durch die Arena. Mit klarer Ansprache, sehr redselig. Kurz vor der Halbzeitpause mit Abstimmungsproblemen, obwohl der lange KSC-Ball eine gefühlte Ewigkeit in der Luft ist. Serviert so beinahe die Ausgleichschance. Ansonsten keine großen Probleme. ©

Das Problem bleibt – wie wiederholt bei Falette – das Gehalt. Bei seiner Leihe in die Türkei im Winter konnte Fenerbahce zunächst die 600.000 Euro für ein halbes Jahr nicht bezahlen.

Bobic und 96 haben einen guten Draht

Fenerbahce ließ die Kaufoption verstreichen, verhandelte aber weiter mit Frankfurt. Aber die Eintracht möchte den Deal lieber mit den Roten durchziehen. Vorstand Fredi Bobic und Hannover 96 haben einen gute Draht – den Stress mit Fenerbahce wird sich Bobic ersparen wollen.

Allein Falette muss ebenfalls bereit sein, sparsamer zu sein. Ein Millionengehalt wie in Frankfurt kann er in Hannover nicht verlangen und verdienen. 96 bietet eine Gehaltsstaffelung an: hohes Zweitliga-Einkommen in der 2. Liga, dazu eine erstklassige Steigerungsrate im Falle eines Aufstiegs.

Falettes Vertrag läuft 2021 aus

Der Transfer von Alexandr Zhirov (Sandhausen) scheiterte bisher an der hohen Ablöseforderung (2 Millionen Euro). Eine hohe Ablöse kann Frankfurt für Falette nicht fordern, sein Vertrag läuft 2021 Jahr aus.

Eventuell hat 96 bis nächsten Sommer auch Marc Lamti so weit, dass er bei den Profis zurechtkommt. Im Hintergrund plant 96 – neben Lamti – perspektivisch mit einem weiteren jungen und internationalen Verteidiger.

Perspektive ist immer gut, aber wozu braucht 96 aktuell einen neuen Abwehrhünen nach einem 2:0 gegen Karlsruhe? Der KSC lief gewissermaßen ohne Sturmspitze auf. Babacar Gueye konnte den kopfballstarken Torjäger Philipp Hofmann keine Minute lang ersetzen. Hofmann hatte sich vom KSC wegekeln wollen und freiwillig auf einen Einsatz verzichtet.