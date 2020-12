Links hinten klappt's nicht: Wohin mit 96-Innenverteidiger Simon Falette?

Torwart Michael Esser war zwar auf dem Platz, aber noch im Vorsichtsmodus. Niklas Hult blieb ganz im Stadion. Der Schwede befindet sich mit Fitnesstrainer Timo Rosenberg noch im Aufbauprogramm, „beim Herantasten“ ans Mannschaftstraining, erklärte Kocak. Der Oberschenkel des Linksverteidigers soll aber so weit wiederhergestellt sein, dass er am Mittwoch mittrainieren können soll.

Und weiter geht’s – schon am dritten Tag des neuen Jahres spielt Hannover 96 gegen Sandhausen um Punkte. Ein Grund, Nachrichten über verletzte Spieler ernst zu nehmen. Am Dienstag fehlte etwa Hen­drik Weydandt, aktuell immerhin einer von nur zwei Stürmern. „Eine leichte Verhärtung in der Wade“ stoppt den 25-Jährigen laut Trainer Ke­nan Kocak. Allzu oft wurde bei 96 allerdings schon aus einer angekündigten kleinen Blessur dann doch ein größeres Problem...

Hults Mitwirken gegen Sandhausen wäre hilfreich, denn das Experiment mit Simon Falette als Ersatz auf der linken Abwehrseite ging gegen Bremen schief. Der als Abwehrchef geholte Ex-Frankfurter sah nicht nur beim dritten Werder-Tor schlecht aus. Kehrt Hult zurück, stellt sich allerdings die Frage – wohin mit dem teuren Einkauf?

In der Innenverteidigung kommt Falette an Marcel Franke und Timo Hübers nicht vorbei. Die beiden haben sich festgespielt. Wenn Kocak jetzt ein Gerüst bauen will, das nicht gleich wieder im nächsten Spiel umgeworfen wird, dann stehen Franke und Hübers fest als Anker in der Defensive.

Die Bild spekuliert bereits über einen vorzeitigen Abschied im Winter, eventuell eine Rückkehr nach Istanbul. Dabei ist der Vertrag mit dem 28-Jährigen noch bis Sommer 2023 datiert...