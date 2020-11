In Afrika im Einsatz: 96-Innenverteidiger Simon Falette hat den größten Stress

Von allen Nationalspielern von Hannover 96 hat er in der aktuellen Phase wohl den größten Stress: Am Samstag hielt er noch die Innenverteidigung gegen Aue zusammen, am Mittwoch ist Simon Falette weit entfernt schon wieder im Einsatz. Der 28-Jährige spielt in und mit Guinea in der Hauptstadt Conakry gegen den Tschad. Bereits am Sonntag steht für Falette und sein Team das Rückspiel im Tschad im rund 3000 Kilometer Luftlinie entfernten N’Djamena auf dem Programm.

Guinea führt die Tabelle der Gruppe A in der Qualifikation zum Afrika-Cup 2022 nach zwei Spielen mit vier Punkten und 4:2 gemeinsam mit Mali an. Im März folgen noch die Rückspiele gegen Mali und Namibia, dann müssen Falette und seine Kollegen Erster oder Zweiter sein, um sich für die Endrunde zu qualifizieren, die Anfang 2022 in Kamerun über die Bühne geht.