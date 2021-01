Nur noch zweite Wahl: Simon Falette muss um Platz in der 96-Abwehrzentrale kämpfen

Er ist im Oktober mit reichlich Vorschusslorbeer aus Frankfurt gekommen, jetzt aber nur noch zweite Wahl: Hinter Timo Hübers und Marcel Franke muss sich Simon Falette bei Hannover 96 und Trainer Kenan Kocak aktuell mit Platz drei im internen Innenverteidiger-Ranking begnügen. Und da auch Linksverteidiger Niklas Hult wieder fit ist, gibt es für den 28-Jährige auch dort keinen Platz - oder nur für 25 Minuten wie zuletzt gegen Sandhausen.

Anzeige

"Es war uns bei den Verpflichtungen bewusst, dass wir Spieler geholt haben, die nicht unbedingt aus dem Rhythmus kommen. Das kann durchaus ein Problem werden, wenn die Jungs dann in den Rhythmus kommen und spielen, spielen, dass sie dann in ein kleines Loch fallen, weil das Davor nicht so zufriedenstellend war", beschreibt Coach Kocak die aktuell schwierige Phase von Falette, der bei 96 einen Vertrag bis Juni 2023 unterschrieben hat.