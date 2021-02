"Gute Fortschritte": 96-Innenverteidiger Falette vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Diese Verletzung kam zur Unzeit: Nachdem Simon Falette seinen Platz in der Innenverteidigung an Marcel Franke verloren hatte, sollte er in Nürnberg mal wieder die Chance bekommen, von Anfang für Hannover 96 zu verteidigen. Franke fehlte gesperrt. Doch dann verletzte sich der guineische Nationalspieler im Training. "Er wird uns mehrere Spiele fehlen", befürchtete Coach Kenan Kocak.

Anzeige

In Nürnberg, Karlsruhe und auch gegen Osnabrück stand der 28-Jährige nicht zur Verfügung, und auch das Derby in Braunschweig kommt noch zu früh. Aber: Am Mittwoch stand Falette wieder auf dem Platz, trainierte individuell mit Ball. "Er macht gute Fortschritte. Ich denke, dass er Anfang nächster Woche wieder einsteigen kann", sagt Kocak - und meint damit das Mannschaftstraining.