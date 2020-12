"Nicht mehr weit entfernt": Timo Hübers wohl bald wieder im 96-Mannschaftstraining

Erst zog sich Timo Hübers in Fürth eine schmerzhafte Prellung mit Bluterguss über dem rechten Knie zu, dann kehrte er auf den Platz zurück - und knickte im Test gegen den VfL Wolfsburg so unglücklich weg, dass er sich gleich wieder am Knie verletzte - dieses Mal am linken. Sowohl in Würzburg als auch gegen Kiel konnte der 24-Jährige in der Abwehrzentrale von Hannover 96 wegen einer Stauchung im Knie nicht helfen.

Anzeige

Es sieht aber ganz gut aus, dass der Innenverteidiger bald wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Während die Startelf vom Kiel-Spiel am Montag in den Räumlichkeiten der HDI-Arena regenerativ arbeitete und die Ersatzspieler laufen gingen, stand Hübers auf dem Platz - gemeinsam mit Linton Maina. Beide trainierten mit Fitmacher Dennis Fischer. Schwerpunkte dabei: Spaß und Zielschießen auf kleine Tore.