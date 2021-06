Köln macht das Rennen: Abwehrchef Timo Hübers verlässt 96 ablösefrei

Das waren sie dann wohl, die letzten Schritte von Timo Hübers vor der Nordkurve. Der 24-Jährige ging nachdenklich noch einmal ein paar Meter Arenarasen auf und ab. Er berichtete nachher, er habe über sein letztes Mal nachgedacht im Trikot von Hannover 96, sogar mit der Kapitänsbinde am Arm. Nun stehen die Zeichen auf Abschied. Hübers geht nach SPORTBUZZER-Informationen zum 1. FC Köln.

Anzeige

Die Kölner haben sich in der Relegation durch ein 5:1 mit Kopfballstärke gegen Holstein Kiel gerettet. Der "Effzeh" bleibt also erstklassig – und bekommt einen kopfballstarken Verteidiger dazu. Hübers soll für Montag seinen Abschied von den Fans in Hannover bereits vorbereitet haben.