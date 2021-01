Nur eine Reizung: Baris Basdas bricht 96-Training ab, fällt für Nürnberg aber nicht aus

Es hätte in diese "Seuchentage" bei 96 gepasst: Am Donnerstag beendete Defensivmann Baris Basdas das Training vorzeitig. Und das, wo schon Marcel Franke und Simon Falette für das Spiel in Nürnberg ausfallen. Aber Entwarnung: Nur eine Reizung des Hüftbeugers, der 31-Jährige kann spielen.