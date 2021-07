Dieses Duo funktioniert: Franke in neuer Kapitänsrolle und Falette räumen bei 96 ab

Aber zu eng für Marcel Franke, bemerkten einige Mit­spie­ler. Die schwarz-weiß-grüne Binde betont die Muskeln in Frankes linkem, tätowiertem Oberarm. Vielleicht hilft eine neue, größere Binde, um den Fluch zu be­sie­gen.

Neu war auch das Prozedere, wie Franke zum Amt kam. Die Mannschaft wählte den Rat, der 28-Jährige bekam die meisten Stimmen. Dahinter folgten Simon Falette, Vorgänger Dominik Kaiser, Mike Frantz, Hendrik Weydandt und Kassenwart Martin Hansen. Zimmermann hätte auch Kaiser be­stä­ti­gen können, oder Frantz, oder Weydandt.

Zimmermann: "Wir haben ganz viele Kapitäne"

Aber: „Es war a) das Votum der Mannschaft und b) mag ich ihn als Typ“, sagt der Trainer, „er ist absolut akzeptiert, er sieht viel und löst das in der Mannschaft sehr unaufgeregt.“ Das Kapitänsamt mag Zimmermann nicht „allzu hoch bewerten, wir haben ganz viele Kapitäne“.

Weltmeister Ron-Robert Zieler gehört gemäß dem Mannschaftsvotum nicht da­zu. Hansen und nicht er wurde in den Rat gewählt. Auf die Wahl zur Nummer eins wird das keinen Einfluss haben, diese Entscheidung trifft allein Zimmermann. Aber für den gestandenen Weltmeister Zieler, der nach seiner Rückkehr aus Köln sowieso bei der Klubführung keinen einfachen Stand hat, ist dies eine kleine Enttäuschung. Anders sieht es bei Falette aus: Diese Wahl ist eine Überraschung.

Der Verteidiger galt als ausgemustert. Kenan Kocak, der Falette geholt hatte, wollte sogar helfen, ihn wieder zu verkaufen. Zimmermann möchte ihn aber gar nicht loswerden, und die Mannschaft auch nicht. Nachvollziehbarerweise, wenn man seine Entwicklung in der Vorbereitung und im Test in Bielefeld betrachtet. Franke und Falette räumten in der ersten Hälfte gemeinsam ab. Bielefeld kam mit Fabian Klos zu keiner Torchance, allenfalls über Fernschüsse. Dieses Duo funktioniert. Wacklig wird die Situation, wenn einer fehlt.