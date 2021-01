Am Saisonende ist Schluss: Beim Club baut 96-Coach Kocak jedoch auf Josip Elez

Der Vertrag von Josip Elez läuft auf Saisonende aus - und dann wird für den Kroaten auch Schluss sein bei Hannover 96. Das steht bereits fest. Am Sonntag in Nürnberg wird der 26-Jährige jedoch sicher spielen, Coach Kenan Kocak setzt als Ersatz des Ersatzes auf ihn in der Innenverteidigung.