Zimmermann zufrieden: Marc Lamti bleibt als Back-up bei den Profis von 96

Die Innenverteidigung ist in diesem Sommer eine Position im Kader von Hannover 96, die ganz besonders im Fokus steht. Das hing zunächst vor allem mit dem lange angekündigten, aber spät vollzogenen Abgang von Timo Hübers zum 1. FC Köln zusammen. Als dessen Ersatz war und ist Julian Börner eigentlich recht fest eingeplant, doch hat sich dieser Wechsel längst zu einem "Kaugummitransfer" entwickelt. Ausgang offen.

Doch es geht zentral in der Abwehr auch deutlich erfreulicher bei den Roten. Da ist zum einen Marcel Franke, der schon in der vergangenen Saison Stammkraft war und nun von seinen Mitspielern zum Kapitän gewählt und von Trainer Jan Zimmermann in diesem Amt bestätigt worden ist. Er will mit Leistung vorangehen - und tat das zuletzt auch im Test in Bielefeld.