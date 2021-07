Viel Lob trotz Eigentor, aber: Wohin mit 96-Pechvogel Falette, wenn Börner da ist?

Vorwürfe wollte ihm keiner machen. „Simon Falette hat wie alle anderen ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte Trainer Jan Zimmermann. Sportchef Marcus Mann attestierte: „Die ganze Abwehr hat sehr gut gestanden, Simon hat wichtige Zweikämpfe gewonnen und einen sehr guten Job gemacht.“

Ihr Tor erzielten die Bremer per Standard, allerdings durch einen 96-Spieler. Das Eigentor von Falette nach einem Eckball fügt sich in das unglückliche Wirken des Verteidigers. Irgendwie geht bei ihm immer irgendetwas schief. Dabei hat der 29-Jährige in Bremen gar kein so schlechtes Spiel gemacht. Nach dem Eigentor wirkte Falette jedoch übermotiviert und hektisch, schaltete sich vorne in Angriffe ein, so als wollte er den Fehler wieder ausbügeln.