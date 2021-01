"Hat eine hohe Präsenz": Simon Falette kriegt für Nürnberg die 96-Einsatzgarantie

Was Garantien wert sind in der 2. Bundesliga und bei Hannover 96, ließ sich am 2:3 gegen St. Pauli genau beobachten. Nur weil 96 zweimal mit derselben Startelf gewann, heißt dies nicht automatisch, dass dieselben Spieler einen Abstiegskandidaten schlagen. Ein Opfer der Ändere-niemals-eine-Startelf-Garantie war Simon Falette. Der frühere Bundesliga-Verteidiger, den 96 eigentlich als Abwehrchef geholt hatte, kehrt am Sonntag in Nürnberg zurück auf den Posten im Zentrum der Abwehrkette.

Falette fing sich beim 0:0 gegen Aue. Vier Tage später dann, am 11.11., musste Falette die Abwehr der Nationalmannschaft Guineas gegen den Tschad dicht halten (1:0) – eine anderthalbstündige Vorstellung in Guineas Hauptstadt Conakry im Rahmen der Afrika-Cup-Qualifikation. Weitere vier Tage später trat Falette wieder für eine Stunde gegen den Tschad an (1:1), diesmal in der Hauptstadt der Republik Tschad in N’Djamena. Die Flugreise zwischen den beiden Hauptstädten dauert viele Stunden. Und bei der Rückkehr musste sich Falette über mehrere Tage dreimal negativ testen lassen.

Lobende Worte von Coach Kocak

Die folgende 96-Partie beim Letzten Würzburg vergeigten Falette (SPORTBUZZER-Note 5) und die Mannschaft (1:2). Gegen Kiel (0:3) fiel Falette richtig ins Tief: Er verursachte einen Handelfmeter und flog wegen Meckerns vom Platz. Nach dem 0:1 in Heidenheim folgte die Beförderung von Franke zum Stamm-Innenverteidiger – und Falettes Versetzung. Erst ersetzte er Niklas Hult links hinten mal recht, mal schlecht – und spielte schließlich gar nicht mehr von Beginn an im neuen Jahr.

Falette bekommt eine Einsatzgarantie am Sonntag in Nürnberg, trainierte am Dienstag in der Innenverteidigung an der Seite von Timo Hübers. Trainer Kenan Kocak ist zufrieden mit dessen Einsatz. „Er trainiert, er ist gut, hat eine hohe Präsenz“, sagte der Trainer nach der Einheit. „Er kommt immer besser in den Rhythmus.“ Dass Falette Probleme hätte nach dem Abstieg in die zweite Liga, von Frankfurt über Fenerbahce, glaubt 96 nun nicht mehr. „Er ist mit vollem Herzen dabei“, betonte Kocak zuletzt.