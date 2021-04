Etwas überraschend: Falette und nicht Franke verliert Platz in 96-Abwehr an Elez

Der Anfang Oktober ablösefrei aus Frankfurt geholte Guineer, der bisher ein alles andere als unaufgeregtes Jahr bei 96 erlebt hat, wackelte in Bochum weniger als Franke. Die Entscheidung zu seinen Ungunsten kommentierte Kocak auf Nachfrage auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wie folgt: "Weil wir so entschieden haben heute für das Spiel. So haben wir die Entscheidung getroffen und es deswegen auch so durchgezogen."

Ein Überraschung gab es dann doch in der Startelf von Hannover 96 gegen Jahn Regensburg. Josip Elez verteidigte zentral in der Viererkette anstelle von Simon Falette. Dass Coach Kenan Kocak nach der Gegentorflut zuletzt personell etwas veränderte, ist dabei weit weniger verwunderlich als die Tatsache, dass es Falette und nicht Nebenmann Marcel Franke traf.

Kocaks Beweggründe blieben also im Verborgenen. Elez, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, durfte sich mal wieder von Anfang an in der Innenverteidigung zeigen und 96 oder einem potenziellen neuen Arbeitgeber präsentieren.

Der Kroate fiel mit mutigen Vorstößen in die gegnerische Hälfte auch durchaus auf, aber eben auch mit Fehlpässen wie vor dem Gegentreffer, die ihm die SPORTBUZZER-Note 5 brachten.

Nicht unwahrscheinlich also, dass Falette am Sonntag (13.30 Uhr) in Sandhausen wieder neben Franke verteidigt.