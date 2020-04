Frauen und Kinder zu Hause: Kommt für die 96-Profis doch die Komplett-Quarantäne?

Marvin Ducksch hat ein neues Hobby. Er angelt. Die Vorliebe für kontaktlose Beschäftigungen teilte der Stürmer von Hannover 96 seinen Ins­ta­gram-Freunden mit. Die Profis verbringen wie viele Menschen in der Corona-Krise viel Zeit mit ihren Familien und suchen nach unkritischer Ablenkung in der Krise. Jeder macht so seins.

Kommt die Insellösung ins Spiel?

Möglicherweise ist die ruhige Zeit für Männer-Yoga aber bald vorüber. Denn sollte sich der DFL-Entwurf für den Sonderspielplan bei dem Punkt „Ansteckung“ als lückenhaft erweisen, käme die bereits diskutierte Insellösung ins Spiel.

Jede Mannschaft würde nach einem kollektiven Negativ-Test eine Insel bilden, für sich bleiben, mit der geringstmöglichen Gefahr einer Ansteckung von außen.