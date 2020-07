Wird er der neue Maina? Hannover 96 ist am schnellen Kristijan Lovric interessiert

Lovric gehört bei 96 zu den Topfavoriten auf einen Transfer. Die Saison in Kroatien – mit Zuschauern – läuft noch, am Sonntag steht das Duell bei Lokomotive Zagreb an. 700 Fans werden dann live im Stadion dabei sein.

Lovric ist aktuell der Topscorer in Gorica – auch das nicht zum ersten Mal. 15000 Fans passen ins Stadion in Velika Gorica, nach der Corona-Pause kamen zuletzt 1700 Zuschauer in die Arena. Nun sucht er eine größere Bühne.

An der Hälfte aller erzielten Gorica-Tore war Lovric in Kroatien direkt beteiligt. In der vergangenen Saison traf er nach Startschwierigkeiten allein zehnmal in der Rückrunde. Nach elf Treffern in elf Spielen in der 2. Liga bei Zagreb wechselte er vor zwei Jahren nach Gorica. 35 Tore innerhalb von drei Jahren hat er in Kroatien erzielt. Offen ist noch die Frage, ob 96 schnell genug bei dem Kroaten-Flitzer zugreift, bevor Lovric zu einem anderen Klub abfliegt.

Körperlich bringt er die Voraussetzungen für die 2. Bundesliga mit: Er ist mit 1,86 Metern 13 Zentimeter länger als Maina. Der Standardspezialist erzielt viele seiner Treffer aus dem Spiel heraus, außerdem vom Elfmeterpunkt aus oder als direkten Freistoß. Seine Schusstechnik ähnelt der von Marvin Ducksch (15 Saisontore). Lovric zielt, er ballert nicht. Das passt ja schon mal.