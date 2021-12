Fünf-Tage-Chef: Gibt 96-Interimscoach Dabrowski "seinen" Talenten eine Chance?

Gelächter hier, ein Späßchen dort. Bei Hannover 96 hatten die Spieler am Mittwochvormittag im Training mit den Co-Trainern Lars Barlemann und Kai Hesse blendende Laune. Die ausgelassene Stimmung schlug am Nachmittag um: plötzlich angespannte Atmosphäre auf dem Trainingsplatz. Klar, der Neue war da: Christoph Dabrowski, 43 Jahre alt, 273 Bundesliga-Spiele erfahren und mit seine 1,95 Metern schon von der Körperlänge eine Erscheinung.

Der Platzwart: Trainercasting im Headquarter of Übergang

Die Entscheidung für die vorübergehende Lösung nach dem Aus für Jan Zimmermann fiel Dienstagabend. Am Mittwochmorgen besprachen Dabrowski, Manager Marcus Mann sowie die Co-Trainer Lars Barlemann und Kai Hesse die Woche vor dem HSV-Spiel. Dann fuhr der Fußballlehrer wieder, überließ den Co-Trainern das Vormittagstraining und stieß zum Mittagessen zur Mannschaft.

Vier Trainingseinheiten hat er noch, dazu das Spiel gegen den Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr). Dabrowski ist Trainer für ein „One-Hit-Wonder“. Er muss gegen den großen HSV punkten – es gab schon einfachere Aufgaben für Interimstrainer.

Beispielsweise Talent Lawrence Ennali könnte den Moment für sich nutzen. Er kennt Dabrowski und umgekehrt. Stürmer Moussa Doumbouya, den Dabrowski schätzt, war am Mittwoch aber nicht im Training. Im torarmen 96-Angriff muss der Interimschef genau hinsehen. Wer macht den treffsichersten Eindruck? Am Mittwoch war es der junge Maximilian Beier.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

„Dabro hat gesagt, wenn er helfen kann, dann macht er das. Das wissen wir sehr zu schätzen“, erklärte Mann. Dabei soll Dabrowski keine Bedingungen gestellt haben. Sein Vertrag in der 96-Akademie läuft im Sommer aus. Er hätte im Gegenzug eine Vertragsverlängerung fordern können. Dafür sei später Zeit. „Dabro macht seit Jahren gute Arbeit bei der U23“, sagte Mann.

Manns Vorgänger waren anderer Meinung. Zweimal hätte Dabrowski als Nachfolger eines beurlaubten Trainers zur Verfügung gestanden. Beide Male wurde er entweder nicht gefragt oder getroffene Zusagen wurden nicht eingehalten. Dabrowski war auch mal Trainerkandidat als Nachfolger von Tim Walter in Kiel – es wurde Ole Werner. Walter trainiert nun seinen ersten 96-Gegner Hamburg.

Mann betonte: Selbst wenn Hannover klar gegen den HSV gewinnen sollte, werde Dabrowski aber nicht bei den Profis bleiben. „Ziel bleibt es, bis Montag den neuen Trainer vorzustellen“, sagt Mann. Dabrowski will sich erst am Donnerstag zu seinen Plänen äußern. Viel Zeit, sich zu zeigen, bleibt ihm nicht. Die will er nutzen.