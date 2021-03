Elez, Sulejmani und Haraguchi treffen im internen 96-Test - Rückkehrer Maina hält lange durch

Das ursprünglich geplante Testspiel gegen Arminia Bielefeld fiel aus, also trafen sich die Profis von Hannover 96 am Donnerstag zu einem internen Geheimtest im Eilenriedestadion. Trainer Kenan Kocak bastelte aus seinem Kader zwei verschiedene Teams und ließ sie unter Wettkampfbedingungen ab 13 Uhr gegeneinander antreten.

Anzeige

96 gegen 96 also. Ein Team streifte sich die roten Heimtrikots über, das andere Team lief in grünen Jerseys auf. Kocak kündigte vorher an, die Mannschaften zu mischen und keine A- oder B-Mannschaft aufzubieten. Im roten Team spielte Rückkehrer Linton Maina gemeinsam mit Michael Esser, Sei Muroya, Marcel Franke, Dominik Kaiser, Valmir Sulejmani, Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt. Hinzu kamen Josip Elez, Mick Gudra (durfte sich auf der Linksverteidigerposition probieren) und Niklas Tarnat.