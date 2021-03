"Solange die Luft reicht": Frantz und Maina sollen bei "96 gegen 96" Minuten machen

Statt gegen Bielefeld testet 96 am Donnerstag (13 Uhr) gegen sich selbst. Besonders wichtig ist das interne Duell in der Eilenriede für Mike Frantz und Linton Maina, die nach langen Verletzungen Spielpraxis sammeln werden, "solange die Luft reicht", so Coach Kenan Kocak. "Sie entscheiden das selbst."