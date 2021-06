"Wir mischen uns nicht ins Tagesgeschäft ein": 96-Aufsichtsrat Carsten Linke im Interview (Teil 2)

Für die 96-Fans ist er immer noch der Fußballgott: Carsten Linke (55) schaffte mit Hannover den Aufstieg von der 3. bis in die 1. Liga. Heute ist er Aufsichtsrat im 96-Gesamtverein, also im Streit mit Profichef Martin Kind um den neuen Ge­schäfts­füh­rer Robert Schäfer alles andere als neu­tral. Linke sieht sich trotzdem als Vermittler, bezieht aber auch klar Stellung.

Ist der e. V. finanziell ab­hän­gig von der Profiabteilung? Haben Martin Kind und Dirk Roßmann den Mutterverein vor der Insolvenz gerettet?

Nein, so dramatisch war es nicht. Wir haben in dem Hannover-96-Vertrag eine Vereinbarung geschlossen, da ist natürlich auch eine Unterstützung für den e. V. mit drin – das ist aber in anderen Vereinen auch so: Die ausgegliederten Kapitalgesellschaften müssen dafür sorgen, dass der e. V. ausreichend versorgt ist. Ich glaube, der Vertrag ist für alle Beteiligten gut.