Kenan Kocak verabschiedet sich von 96: "Auch ich habe nicht alles richtig gemacht"

Ich habe ungemein viel gelernt und natürlich auch Fehler gemacht – wie alle Beteiligten. Sonst wäre die Rückrunde nicht so verlaufen, wie sie verlaufen ist. Das war nicht der Anspruch von 96 und auch nicht von mir persönlich.

Kenan Kocak, was bleibt hängen nach einer Saison zum Vergessen?

Ich bin keiner, der mit dem Finger auf andere zeigt. Aber klar: Der ein oder andere hat die Erwartungen bisher leider noch nicht erfüllt. In der Summe haben wir die Spieler, die uns verlassen haben, wie Anton, Guidetti, Horn und Teuchert nicht vollwertig ersetzen können.

In der Summe hat der Verein Geld gespart. Wir haben mit allen offen gesprochen und gehofft, dass sich dieser Weg auszahlt. In der Nachbetrachtung müssen wir feststellen, dass das nicht der Fall war. Der erhoffte Effekt blieb aus.

Der scheidende 96-Trainer Kenan Kocak (links) schlägt im Interview mit SPORTBUZZER-Redakteur Andreas Willeke auch selbstkritische Töne an. © Florian Petrow

Ihr Ziel war beim 96-Einstieg vor eineinhalb Jahren, das Sieger-Gen zu implementieren. Nach 16 Niederlagen in dieser Saison muss man festhalten: Das hat nicht geklappt.

Als ich angefangen habe, war der Verein in Abstiegsnot. Dann haben wir Platz sechs erreicht. Danach gab’s nur zweieinhalb Wochen Sommerpause. Ich bin kein anderer Trainer geworden, also was ist da passiert?

Ja, was?

Da kamen verschiedene Faktoren zusammen. Weil wir es gerade hatten: Wenn wir beispielsweise unsere Transfers analysieren, dann haben wir Spieler geholt, die die Liga nicht kannten, teilweise sehr spät zur Mannschaft stießen und wenig Spielrhythmus hatten. Das war nicht optimal.

Eine Kritik lautet, die Mannschaft habe keine Spielidee?

Die DNA, meine Art von Fußball, ist ganz klar zu erkennen. Das zeigt sich auch in den statischen Werten. Bei drei Vierteln der Niederlagen waren wir die bessere Mannschaft und hätten gewinnen können. Ich weiß aber, dass es im Fußball um Ergebnisse geht. Die haben in der Rückrunde nicht gestimmt. Das tut natürlich weh.

Haben Sie nicht zu viele umgestellt, zu viel personell experimentiert?

Ich bin ein Trainer, der auf Kontinuität setzt. Oft musste ich wechseln, weil wir verletzte Spieler hatte, weil wir von Schlüsselspielern wie Maina und Frantz kaum profitieren konnten. Aber klar: Auch ich habe nicht alles richtig gemacht. So selbstkritisch muss ich schon sein.

