"Der Kandidat muss 50+1 leben": 96-Aufsichtsrat Carsten Linke im Interview (Teil 1)

Für die 96-Fans ist er immer noch der Fußballgott: Carsten Linke (55) schaffte mit Hannover den Aufstieg von der 3. bis in die 1. Liga. Heute ist er Aufsichtsrat im 96-Gesamtverein, also im Streit mit Profichef Martin Kind um den neuen Ge­schäfts­füh­rer Robert Schäfer alles andere als neu­tral. Linke sieht sich trotzdem als Vermittler, bezieht aber auch klar Stellung.

Herr Linke, der 96-Mutterverein hat Martin Kind Weisungen erteilt, dass Robert Schäfer in keiner Weise für den Profibereich tätig werden darf. Ist das nicht ein bisschen frech?

Nein, das ist ein völliger normaler Vorgang, wenn man sich nicht an die zuvor ge­mach­ten Absprachen hält. Aber es ist in den zwei Jahren, in denen wir jetzt dabei sind, auch das erste Mal, dass wir das in der Form gemacht ha­ben.

Warum diese Konfrontation?

So würde ich das nicht nennen, es ist eine Reaktion. Seit März 2020 ist die Geschäftsführer-Suche in der Management GmbH ein ständiges Thema. Wie in unserem 96-Vertrag geregelt, soll eine gemeinsame Lösung für alle Parteien gesucht werden. Das war im Übrigen auch Wunsch der Kapitalgesellschaft, es ging darum, einen CEO für alle Gesellschaften zu finden. Das ist auch in unserem Sinne. Wir waren schon von Beginn an der Auffassung, dass nach Martin Kind ein sehr starker Ge­schäfts­füh­rer kommen muss, der diese große Lücke dann auch füllen kann.