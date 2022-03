96-Stürmer Cedric Teuchert im Interview: „Es ist kurz vor Zwölf“ 

Ich hatte nicht so viele Spielminuten bei Union Berlin, das kann schon eine Rolle spielen. Ich versuche nun wieder dahin zu kommen, wo ich vor der kleineren Verletzung aufgehört habe. Na­tür­lich haben mich die vergebenen Chancen geärgert. Es hat mich auch am Tag nach dem Spiel beschäftigt.

Natürlich hatten wir vorn nicht die Durchschlagskraft, um uns große Chancen herauszuspielen. Alle, die auf dem Platz standen, haben nicht das gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir haben die letzten zwei Spiele verloren, da­vor zwei gewonnen. Es geht hoch und runter, aber wir lassen uns nicht vom Weg abbringen, um die nötigen Punkte in den nächsten Wochen zu holen.

Da würde man doch gern wissen, was intern so geredet wurde?

Wir haben sehr viel und sehr kritisch geredet in der Kabine. Sandhausen und Nürnberg wa­ren sehr, sehr schlecht. Am Dienstag war aber Feuer wieder drin im Training. Zum Glück ha­ben wir jetzt bei einem sehr geilen Auswärtsspiel die Chance, es wiedergutzumachen. Das wird für uns alle ein Highlight.

Sie könnten den schlechten Rasen in der HDI-Arena als Entschuldigung anführen. Kann man darauf spielen – oder ist das reine Glückssache?

Ich habe schon auf deutlich besseren Plätzen gespielt. Aber dazu ist mir ein Satz von meinem Union-Trainer Urs Fischer im Kopf geblieben – man soll beeinflussen, was man beeinflussen kann.

96-Chef Kind meint, dass die Mannschaft sich zu einer Wohlfühlgesellschaft entwickelt hat. Wie nehmen Sie es wahr?

Ich bin jeden Tag in der Kabine und nehme es dort anders wahr. Natürlich wird es manchmal lauter in der Kabine. Wir wissen alle, wie es tabellarisch aussieht und wo wir stehen, aber so kann’s und wird’s hoffentlich nicht weitergehen. Ich bin überzeugt, dass wir dafür zu gut sind. Wir geben jeden Tag Gas, auch wenn’s in den letzten beiden Spielen nicht zu sehen war. Wenn man auf die Spiele blickt, ist die Kritik be­rech­tigt.

Wie passt Ihre Aussage, die Mannschaft sei viel zu gut, zu dem Tabellenplatz?

Wenn man für den Klassenerhalt spielt, läuft’s leider nicht immer so gut, man kann die Qualität nicht auf den Platz bringen. Wir wissen alle, dass es kurz vor zwölf ist.

Was überwiegt – die Sorge vor dem Abstieg oder die Gewissheit, den Klassenerhalt zu schaffen?

Ich habe nicht das Gefühl, dass jeder Angst hat. Wir haben viele Jungs, die schon in der Situation waren. Wir müssen uns Gedanken machen, aber ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass wir die Klasse halten.