Abstieg? "Das wird nicht passieren", ist sich 96-Profi Dominik Kaiser sicher

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

Wie kommt es zu so einer zweiten Hälfte gegen Aue nach dem Gegentor?

Das ist schwer für uns, zu akzeptieren, dass uns so ein Gegentor aus der Bahn wirft. Wir haben gegen Düsseldorf im Pokal eine ordentliche Partie geliefert, gegen Aue einen guten Start gehabt, ohne groß zu glänzen. Darauf folgt dann so eine zweite Halbzeit. Das war ein extremes Negativerlebnis. Da war auch im Stadion vollkommen zu Recht eine negative Stimmung. Wir müssen nun versuchen, übers Training ein positives Gefühl für Düsseldorf zu schaffen. Das zählt jetzt für mich. Dieses Spiel ist sicher sehr wichtig für uns.

Wie erleben Sie den Trainer?

Genau wie für uns Spieler ist das auch für ihn eine schwierige Situation. Wir haben uns alle einen etwas anderen Verlauf des ersten Saisondrittels erhofft, auch er. Wir sitzen aber jetzt alle im gleichen Boot. Wir brauchen das Gefühl, mit Selbstvertrauen Spiele zu gewinnen.

Wir haben vermutet, dass die beste Zeit von Dominik Kaiser vorbei ist. Ärgert Sie das? Wie ist Ihre Rolle?

Was in der Presse steht, lasse ich nicht so sehr an mich heran. Ich wusste ja auch, dass ein solcher Umbruch mit neuem Trainer und neuer Mannschaft eine Veränderung auch für mich bedeuten kann. Wenn man weniger Spielzeit bekommt, macht das natürlich nicht glücklich, es hat mich aber auch nicht runtergezogen.

Ich will eine Option für den Trainer sein und die Leistung auf dem höchstmöglichen Niveau abrufen. Ich versuche, in richtig guter Form zu sein, der Mannschaft zu helfen, ich bin ein Teamspieler. Ich habe sicher nicht brilliert bisher, aber niemand kann mir vorwerfen, dass ich nicht für alle und den Verein Gas geben würde.